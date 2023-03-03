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Приметы и советы

«Это всегда лучше запаха мочи»: Лолита рассказал о любимых ароматах духов

Лейла Алиева
Общество
«Это всегда лучше запаха мочи»: Лолита рассказал о любимых ароматах духов
Фото: Youtube / Galich Ida

Российская певица Лолита Милявская рассказала о любимых ароматах духов. По словам знаменитости, дома у нее имеется огромная коллекция парфюма, однако половина из них ей не нравится.

— Я люблю все запахи, на которые люди, претендующие на эстетику, никогда не согласятся взглянуть. Я люблю шлейф в лифте. И когда мне говорят, что это неприлично, я всегда говорю — это всегда лучше запаха мочи, — отметила Лолита.

По словам певицы, после нее в лифте точно останется шлейф приятного аромата духов, передает Пятый канал.

До этого журналистка и блогер Алена Жигалова рассказала о новом возлюбленном певицы Лолиты Милявской. По словам певицы, она обрела счастье и энергию рядом с новым возлюбленным.

Позже артистка подтвердила слухи о новом романе. Известно, что избранником 59-летней Лолиты стал ее поклонник. Он так настойчиво стал ухаживать за певицей, что в итоге ее сердце растаяло.

В сентябре Лолита поделилась кадрами, на которых она срезает секатором грозди винограда, свесившиеся на ее участок. На этом артистка не остановилась и показала подписчикам, как наносит смывающиеся татуировки на свое тело.

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