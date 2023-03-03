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Фотовыставка в честь пятилетия «Московского долголетия» открылась на двух бульварах столицы

Никита Худяков
Город
Фотовыставка в честь пятилетия «Московского долголетия» открылась на двух бульварах столицы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий

На Чистопрудном и Гоголевском бульварах открылась фотовыставка «Вселенная московского долголетия», которая посвящена пятилетию проекта «Московское долголетие». Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

— Проект «Московское долголетие» за пять лет работы успел изменить жизнь около полумиллиона горожан старшего поколения и стал для них целой вселенной возможностей. Герои фотовыставки — это звезды проекта, которые участвуют в нем с момента основания и олицетворяют наши главные ценности: не бояться менять жизнь к лучшему, помогать ближним, делиться опытом, развивать себя и свой любимый город, — сказал он.

По его словам, участники проекта поставили сотни спектаклей, провели тысячи выставок, установили 20 мировых рекордов, сняли два фильма и прошли более 108 километров со скандинавскими палками.

Фотограф Дмитрий Исхаков отметил, что герои выставки предстали перед камерой жизнерадостными, разносторонними и интересными людьми. Он уверен, что многие москвичи старшего поколения вдохновятся проектом и последуют примеру его участников, передает официальный сайт мэра Москвы.

Глава города Сергей Собянин 1 марта поздравил москвичей с пятилетием проекта «Московское долголетие». Его участниками могут стать москвичи старшего возраста: женщины от 55 лет и мужчины с 60 лет.

Мэр Москвы также рассказал, что «Московское долголетие» объединяет больше 500 тысяч человек старшего возраста.

Фотография Московское долголетие Выставки
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