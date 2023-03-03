Марочко сообщил о попытках ВСУ контратаковать силы РФ на Краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Украинские войска предприняли попытки контратаковать российские силы на Краснолиманском направлении. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— На Краснолиманском направлении противник продолжает попытки вернуть оставленные позиции, — сказал он.

По его словам, ВСУ пытались продвинуться в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка. Однако в ходе контратаки украинские бандформирования понесли потери и вернулись на ранее занимаемые ими позиции, сообщает ТАСС.

Накануне российские десантники во время атаки на одном из участков фронта в ЛНР ликвидировали порядка 10 бойцов ВСУ. В результате прибытия на место российским десантникам удалось уничтожить группу из 10 солдат ВСУ с помощью тепловизора, пусковой установки 2А70 и автоматической пушки 2А72.

В минувший четверг, 16 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили более 100 украинских военных на Краснолиманском направлении. Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевую машину РСЗО БМ-21 «Град» и многое другое.