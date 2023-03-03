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Львиную пристань на берегу пруда в парке «Кузьминки» реконструируют, соответствующий проект уже согласован. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Львиную пристань в парке «Кузьминки» ждет реставрация. Сооружение было построено в XIX веке, оно является выявленным объектом культурного наследия, — сказал Бочкарев.

По его словам, рабочих обеспечат временными инженерными сетями, средствами пожаротушения и административно-бытовыми помещениями. Кроме того, зона работ будет огорожена, на ней организуют площадки для складирования материалов.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева добавила, что расчистка каменной поверхности от покраски будет проведена методом вихревой струи. После ее очистят от растительности, а поврежденные элементы восстановят с помощью специальных вставок, передает официальный сайт мэра Москвы.

5 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства парка «Яуза» на 2023 год. В этом году, отметил глава города, в парке «Яуза» собираются благоустроить участки вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Так, рабочие обновят существующую инфраструктуру, а также добавят немного разнообразия и уюта. В ходе работ специалисты обновят экотропы, отремонтируют лестницы и летние сцены, проложат новые дорожки.