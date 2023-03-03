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«Я в это не верю»: мать актера Канахина ужаснули сообщения об участии сына в брянском теракте

Араз Салехов
Общество
«Я в это не верю»: мать актера Канахина ужаснули сообщения об участии сына в брянском теракте
Кадр из фильма «Раскрутка»

Мать актера Кирилла Канахина заявила, что устроивший теракт под Брянском участник диверсионной группы похож на ее сына. Об этом сообщает РИА Новости.

Недавно в Сети появилась фотография с похожим на Канахина человеком. Он находился в составе украинских диверсантов, напавших на российский регион. Однако женщина не поверила в это, придя в ужас от мысли, что ее сын мог воевать со своим народом.

— Вообще-то глаза похожи. Да, похож. Трудно сказать...Чтобы он воевал против своего народа? Вряд ли. Глупость какая. Я просто в это не верю. Бандит, что ли, он какой-то — напал на Брянскую область, — цитирует ее агентство.

Накануне президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он подчеркнул, что диверсанты проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погиб один мирный житель. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Украина Брянск Россия
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