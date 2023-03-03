Более 50 тысяч человек посетили ярмарку клубов в центрах московского долголетия

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

С 20 февраля по 1 марта в центрах московского долголетия проходила ярмарка клубов, приуроченная к празднованию Масленицы, которую посетили более 50 тысяч человек. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

— Ярмарка клубов прошла в очень дружной атмосфере. Центры московского долголетия посетили не только горожане старшего возраста — праздник проходил для всей семьи. Приятно, что такое доброе и яркое мероприятие было интересно многим жителям столицы самых разных возрастов, — отметил заместитель руководителя сети центров московского долголетия Владимир Каменских.

На творческих мастер-классах гости учились мастерить разные поделки и рисовать, а на кулинарных занятиях пекли ЗОЖ-блины. Также для посетителей были подготовлены викторины и концертные программы танцевальных и музыкальных клубов. Кроме того, проходили специальные выставки, посвященные истории появления праздника, передает официальный сайт мэра Москвы.

Глава города Сергей Собянин 1 марта поздравил москвичей с пятилетием проекта «Московское долголетие». Его участниками могут стать москвичи старшего возраста: женщины от 55 лет и мужчины с 60 лет.

Мэр Москвы также рассказал, что «Московское долголетие» объединяет больше 500 тысяч человек старшего возраста.