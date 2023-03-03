Астролог Шахова рассказала, кому повезет в финансовой сфере в марте

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Весна 2023 года будет насыщена уникальными астрологическими явлениями. Плутон сменит свой знак впервые за 15 лет, а Сатурн на два года задержится в созвездии Рыб. Об этом рассказала астролог Ксения Шахова.

Переход Сатурна, по словам астролога, придаст хладнокровия и рациональности Рыбам, Ракам и Скорпионам. Тельцам и Козерогам планета поможет укрепить текущие позиции и улучшить условия работы. Девы смогут рассчитывать на поддержку госорганизаций и официальных персон.

Весы, Водолеи и Близнецы должны направить все усилия на достижение целей. Позитивные перемены ожидают Львов. Перед ними откроются денежные потоки. В финансовой сфере удача также улыбнется Рыбам и Козерогам, передает издание «Невские новости».

В свою очередь таролог и астролог Саона рассказала о нескольких женских именах, которые чаще всего носят разлучницы. По ее словам, женщины с именем Жанна имеют мощную энергетику, которая притягивает мужчин. Аллы способны разрушить даже самый крепкий брак, притягивая к себе мужской пол загадочностью, передает издание argumenti.ru.

В беседе с «Вечерней Москвой» астролог Юлия Урусэль дала прогноз на март для всех знаков зодиака. На всех повлияют два главных астрологических события глобального масштаба.