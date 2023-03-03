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Андрей Бочкарев рассказал о рекордных темпах строительства БКЛ метро

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев рассказал о рекордных темпах строительства БКЛ метро
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты построили Большую Кольцевую линию (БКЛ) метро в рекордно быстром темпе. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Проект строительства Большой кольцевой линии метро был реализован в максимально сжатые сроки. Учитывая масштабы и сложность, это настоящий подвиг всех проектировщиков, архитекторов, инженеров и строителей, — сказал он.

В среднем строительство станций занимало два–три года. Большое кольцо, по мнению Бочкарева, стало уникальным проектом для всего мирового метростроения.

В пресс-службе ГК «Моспроект-3» уточнили, что новшеством архитектурного облика станции БКЛ «Новаторская» является подвесной потолок — специалисты при его проектировании впервые в истории столичного метро в качестве отделочного материала применили стекло. Потолок состоит из разноформатных панелей из триплекса с цветной пленкой трех оттенков оранжевого цвета. Данное решение дает возможность в полной мере реализовать такие оптические свойства, как отражение и преломление света.

В минувшую среду, 1 марта, мэр города Сергей Собянин открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Андрей Бочкарев
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