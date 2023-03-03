Захарова заявила, что Блинкен не поднимал тему Уилана в разговоре с Лавровым

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не обсуждали осужденного в России Пола Уилана во время их короткого разговора на саммите в Индии. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Ой, как интересно. Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Все, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, — это ложь, — написала она в своем Telegram-канале.

О задержании американца Пола Уилана в Москве стало известно в 2018 году. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы за шпионаж.

В середине декабря прошлого года бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в период своего правления у него был шанс обменять американца Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, однако он отказался от такого соглашения. Политик назвал позором обмен россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. По его словам, с учетом тяжести предъявленных Буту обвинений такой обмен нельзя назвать равнозначным.

Уилан отреагировал на обмен и заявил, что разочарован усилиями США по его освобождению. Он напомнил, что приближается уже четвертая годовщина его ареста в России, а США практически ничего не сделали для его освобождения. Уилан также признался, что очень удивлен, что не был включен в список для свершившегося обмена.