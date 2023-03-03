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ТАСС: Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы после микроинсульта

Никита Худяков
Общество
ТАСС: Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы после микроинсульта
Фото: Youtube / Кубань 24

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы после микроинсульта. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Один микроинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью — по ней есть определенные вопросы, — приводит слова источника ТАСС.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией, его подключили к аппарату ИВЛ. Позже у спортсмена обнаружили сепсис, его состояние оценивали как стабильно тяжелое. Через несколько дней оно стабилизировалось, Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. Однако после этого у него началось отмирание тканей конечностей и другие проблемы со здоровьем.

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала «Вечерней Москве», что причиной кровоизлияния в головной мозг, которое врачи диагностировали у Костомарова 20 февраля, могло стать развитие тромбозов.

По данным СМИ, недавно спортсмен перенес второй инсульт, который привел к закупорке сосудов в мозге. Фигуриста экстренно перевели в реанимацию, а ночью 21 февраля при помощи плазмафереза проводили у него «очистку крови».

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