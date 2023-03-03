Риелтор Никитина рассказала, на что обращать внимание при выборе жилья для аренды

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При аренде квартир в столице нужно соблюдать бдительность, внимательно соотносить цену и качество квартиры и отдавать предпочтение жилой недвижимости в новостройках. Такие советы дала вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина.

Она отметила, что необходимо тщательно проверять документы при проведении сделки, паспорта собственников через сайт МВД.

Никитина рассказала, что при выборе квартиры для аренды в первую очередь определиться с локацией. Квартиру необходимо выбирать с точки зрения близости тех мест, где человек чаще всего бывает. Также стоит сопоставить цену и качество жилья.

Выбирать лучше объект с полным набором характеристик, мебели и техники необходимым для комфортного проживания, передает РИАМО.

Ранее эксперты сообщили, что стоимость посуточной аренды в туристических центрах России и ближайшем зарубежье в феврале сократилась на 31 процент по сравнению с предыдущим месяцем, передает ФАН.

Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин составил портрет идеального арендатора посуточного жилья.