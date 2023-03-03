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Андрей Бочкарев рассказал о работе центра управления тоннелепроходкой для строительства БКЛ

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев рассказал о работе центра управления тоннелепроходкой для строительства БКЛ
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столице создали центр управления проходкой (ЦУП) специально для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, в условиях плотной городской застройки и близости действующей транспортной инфраструктуры существовала необходимость обеспечения максимального уровня безопасности и эффективности при тоннелепроходке.

— Для этого специалистами группы компаний «Мосинжпроект» был организован так называемый центр управления проходкой, куда в режиме реального времени стала поступать вся информация о ходе сооружения тоннелей, — сказал он.

Такое решение дало возможность оперативно реагировать на любые отклонения в ведении работ и корректировать действия экипажей тоннелепроходческих комплексов.

Также заммэра рассказал о рекордных темпах строительства БКЛ метро. По его словам, в среднем строительство станций занимало два–три года.

Мэр Москвы Сергей Собянин в минувшую среду, 1 марта, открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Андрей Бочкарев
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