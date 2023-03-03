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В России за сутки выявили 14 516 новых случаев коронавируса

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 14 516 новых случаев коронавируса
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 14 516 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 40 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1546 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

В России за сутки выявили 14 516 новых случаев коронавируса Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 11 512 пациентов, отмечается на портале.

Накануне официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич заявил, что организация ожидает информации из России о приемлемых датах инспекций на предприятиях по производству вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, даты, которые ранее уже были согласованы, дважды менялись самими заявителями.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает риски повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».

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