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Молодежный патриотический клуб «Вагнеренок» открылся в Санкт-Петербурге

Никита Худяков
Общество
Молодежный патриотический клуб «Вагнеренок» открылся в Санкт-Петербурге
Фото: Unsplash

Молодежный клуб с неофициальным названием «Вагнеренок», который ставит своей задачей привить молодому поколению любовь к родине, открылся при «ЧВК Вагнер Центре» в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил заместитель куратора клуба Кирилл Овчинников.

— Сейчас актив клуба составляет около 60 человек, и почти каждый день нам пишут желающие. Мы стараемся принять всех, — рассказал он.

По его словам, среди участников клуба есть как юноши, так и девушки. Их средний возраст составляет 18 лет. Они в качестве волонтеров помогают семьям участников спецоперации и проводят мероприятия патриотической направленности. Кроме того, в «Вагнеренке» занимаются подготовкой молодежи к прохождению службы, передает РИА Новости.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил, что его частная военная компания не имеет какого-либо отношения к Вооруженным силам России, это самостоятельные подразделения, выполняющие свои задачи во многих странах мира. Соответствующее заявление было сделано в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которым компания якобы стала частью российской армии.

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