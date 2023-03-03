Молодой человек зарезал собутыльницу на западе столицы и вызвал полицию

Фото: ГСУ СК России по Москве

Москва, посёлок Внуково, Большая Внуковская улица Карта всех событий

На западе столицы молодой человек зарезал знакомую, с которой выпивал и вызвал полицию. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 3 марта.

По ее словам, преступление произошло в ночь на 3 марта в квартире жилого дома на Большой Внуковской улице. 22-летний молодой человек выпивал вместе с 30-летней знакомой. В какой-то момент мужчина вышел из себя и ударил собутыльницу ножом в область шеи. От полученной раны женщина скончалась на месте. После этого мужчина самостоятельно вызвал полицию.

Подозреваемого задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Другое убийство произошло на юго-западе столицы. В квартире жилого дома обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело.