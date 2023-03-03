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«Это вопрос безопасности жизнедеятельности»: SHAMAN объяснил, зачем засунул микрофон в штаны

Араз Салехов
Общество
«Это вопрос безопасности жизнедеятельности»: SHAMAN объяснил, зачем засунул микрофон в штаны
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Микрофон в штанах является «вопросом безопасности жизнедеятельности артиста». Об этом заявил российский артист SHAMAN.

По его словам, перед тем как положить микрофон в штаны, он пытался разогреть толпу на концерте аплодисментами. Однако из-за таких действий музыкант получил небольшую травму, отбив себе палец.

— А вот если бы микрофон был в штанах в этот момент, может быть, травмы не произошло бы. Так что микрофон в штанах — это вопрос безопасности жизнедеятельности артиста, — цитирует его «Фонтанка».

SHAMAN в беседе с «Вечерней Москвой» поделился мнением об уехавших из России артистах. По его словам, у каждого человека есть свой путь, которому он следует.

Музыкант выпустил клип на песню «Исповедь», сразу взлетевший на вершины популярности. «ВМ» пообщалась с музыкантом, поговорив с ним об этом и не только. Певец поделился, что в новой работе он обращается к Всевышнему с просьбой дать сил не сворачивать с выбранного пути. В клипе исполнитель открывает нового себя и находит ответы на все нужные вопросы.

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