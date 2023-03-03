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Глава Федерации тенниса РФ Тарпищев рассказал, что Березовский мог убить его в 90-е

Полина Пашкина
Спорт
Глава Федерации тенниса РФ Тарпищев рассказал, что Березовский мог убить его в 90-е
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Из-за желания олигарха Бориса Березовского войти в состав Международного олимпийского комитета главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева могли убить в 90-е. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал сам руководитель Федерации.

Как объяснил Тарпищев, в 1996 году у него «были плохие дела, в основном из-за Березовского». Все его слова записывала прослушка частных структур, о чем бывшего спортсмена предупреждали товарищи с государственной службы.

Чтобы долго не оставаться на одном месте, президент ФТР начал ездить по теннисным турнирам. За неполные полгода Тарпищев сменил 23 страны.

По словам бывшего теннисиста, Борис Березовский провел с ним личную встречу, на которой дал ему на подпись заявление на выход из МОК. Тарпищев отказался говорить с бизнесменом на эту тему, передает газета «Спорт-экспресс».

Недавно Шамиль Тарпищев похвалил теннисиста Карена Хачанова. По мнению главы ФТР, спортсмен владеет хорошей правой подачей и плотно играет в задней линии.

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