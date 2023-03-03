Путин предложил Совбезу обсудить антитеррористическую защищенность объектов

Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить антитеррористическую защищенность объектов в ведении правоохранительных органов. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.

— У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос: о мерах антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов, — цитирует слова российского лидера официальный сайт Кремля.

После это президент передал слово для доклада главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию российского региона. Что произошло под Брянском — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Владимир Путин назвал данное происшествие терактом. Глава государства подчеркнул, что диверсанты проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Кроме того, он добавил, что профильные силы Российской Федерации в обязательном порядке «дожмут» украинских неонацистов.