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Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет Су-24

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет Су-24
Фото: Минобороны РФ

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила украинский самолет Су-24 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейска Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины, — передает Telegram-канал оборонного ведомства России.

Помимо этого, за последние сутки силами противовоздушной обороны РФ был уничтожен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства. Также армия России нанесла поражение 18 беспилотникам противника в ДНР и Херсонской области.

Накануне Министерство обороны России сообщило, что штурмовые самолеты ВКС РФ ликвидировали украинский самолет Су-24. Позднее в российском оборонном ведомстве уточнили, что в районе населенного пункта Крынки Херсонской области был уничтожен еще один истребитель, принадлежащий украинской армии, а также вертолет Ми-8.

Украина Спецоперации Россия Истребители
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