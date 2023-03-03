Jazeera Airways увеличит частоту рейсов из Москвы в Кувейт с 20 марта

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Авиакомпания Jazeera Airways с 20 марта увеличит количество выполняемых рейсов из столичного аэропорта Домодедово в Кувейт. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Перевозчик планирует увеличить частоту полетов до одного ежедневного рейса. В пути из Москвы в Кувейт на воздушных суднах типа Airbus 320 пассажиры будут проводить пять часов пять минут.

В пресс-службе отметили, что сотрудничество с авиакомпанией Jazeera Airways продолжается уже месяц. За этот период прошло уже 28 рейсов в Кувейт. Чаще всего через страну совершали полеты в Дубай, Коломбо, Джидду и Медину, отметили в пресс-службе.

Помимо этого, авиакомпания «Аэрофлот» с октября этого года переведет прямые регулярные рейсы из Москвы в Гоа в новый международный аэропорт Манохар. Самолеты из столицы будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям.

Также «Аэрофлот» с 30 мая планирует запустить регулярные полеты между Москвой и тунисским городом Энфида. С актуальным расписанием вылетов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.