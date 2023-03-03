Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Jazeera Airways увеличит частоту рейсов из Москвы в Кувейт с 20 марта

Полина Пашкина
Город
Jazeera Airways увеличит частоту рейсов из Москвы в Кувейт с 20 марта
Фото: Unsplash

Авиакомпания Jazeera Airways с 20 марта увеличит количество выполняемых рейсов из столичного аэропорта Домодедово в Кувейт. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Перевозчик планирует увеличить частоту полетов до одного ежедневного рейса. В пути из Москвы в Кувейт на воздушных суднах типа Airbus 320 пассажиры будут проводить пять часов пять минут.

В пресс-службе отметили, что сотрудничество с авиакомпанией Jazeera Airways продолжается уже месяц. За этот период прошло уже 28 рейсов в Кувейт. Чаще всего через страну совершали полеты в Дубай, Коломбо, Джидду и Медину, отметили в пресс-службе.

Помимо этого, авиакомпания «Аэрофлот» с октября этого года переведет прямые регулярные рейсы из Москвы в Гоа в новый международный аэропорт Манохар. Самолеты из столицы будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям.

Также «Аэрофлот» с 30 мая планирует запустить регулярные полеты между Москвой и тунисским городом Энфида. С актуальным расписанием вылетов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Аэропорт Домодедово Москва Полеты Кувейт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Все мнения
О проекте