Мэр Енакиева сообщил, что пилоты упавшего в ДНР самолета выжили

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Оба летчика упавшего в Енакиеве Донецкой народной республики самолета живы. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал мэр города Роман Храменков.

— Пилоты живы, они катапультировались, — сообщил глава города ТАСС.

Речь идет об инциденте, случившемся 3 марта. Над городом Енакиево был сбит самолет. Тогда Храменков призвал всех местных жителей уйти с ближайших к месту падения улиц.

Еще один самолет, принадлежащий Минобороны РФ, упал 23 февраля в Валуйском городском округе Белгородской области на сарай с сеном. По данным ряда СМИ, пилоту удалось выжить, к нему направили бригаду медиков.

После случившегося постройка загорелась. Пилот успел катапультироваться, однако получил травмы, несовместимые с жизнью. Среди мирных жителей никто не пострадал. Кроме того, в российском оборонном ведомстве сообщили, что предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность.