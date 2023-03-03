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Появились кадры с места падения самолета под городом Енакиево в ДНР

Евгений Жуков
Происшествия
Появились кадры с места падения самолета под городом Енакиево в ДНР
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Появились кадры с места падения самолета под городом Енакиево в Донецкой народной республике. Соответствующая видеозапись была опубликована в пятницу, 3 марта, в Telegram-канале РИА Новости.

На ролике показано, что крушение произошло в поле. На месте инцидента множество обломков воздушного судна. Некоторые элементы самолета после падения охвачены огнем.

Речь идет о самолете, который был сбит над населенным пунктом Енакиево ранее. Тогда мэр города Роман Храменков призвал всех местных жителей уйти с ближайших к месту падения судна улиц.

Позже Храменков рассказал, что обоим пилотам упавшего самолета удалось выжить, поскольку они успели вовремя катапультироваться.

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