Появились кадры с места падения самолета под городом Енакиево в ДНР

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Появились кадры с места падения самолета под городом Енакиево в Донецкой народной республике. Соответствующая видеозапись была опубликована в пятницу, 3 марта, в Telegram-канале РИА Новости.

На ролике показано, что крушение произошло в поле. На месте инцидента множество обломков воздушного судна. Некоторые элементы самолета после падения охвачены огнем.

Речь идет о самолете, который был сбит над населенным пунктом Енакиево ранее. Тогда мэр города Роман Храменков призвал всех местных жителей уйти с ближайших к месту падения судна улиц.

Позже Храменков рассказал, что обоим пилотам упавшего самолета удалось выжить, поскольку они успели вовремя катапультироваться.