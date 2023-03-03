Почти 1,5 тысячи раз спросили москвичи у чат-бота Александры о работе БКЛ

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За два дня москвичи почти 1,5 тысячи раз обратились к чат-боту Александре, отвечающей на вопросы о Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Чат-бот Александра за 2 дня ответила более чем на 1,5 тысячи вопросов о Большом кольце. При этом пассажиры также активно пользуются новой линией — число поездок по БКЛ за два дня уже превысило один миллион. А количество новых пассажиров достигло 102 тысяч человек, — сказал он.

Чаще всего жители столицы интересовались местами покупки тематических карт «Тройка», выпущенных к открытию линии. Также москвичи хотели узнать об истории станции «Нагатинский Затон», пишет Telegram-канал «Дептранс. Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы. Общая протяженность БКЛ метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за десять лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».