РЖД предоставят подросткам скидку на поезда дальнего следования

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) предоставит детям в возрасте от 10 до 17 лет скидку в размере 50 процентов на путешествия по России на поездах дальнего следования с 1 июня по 31 августа. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказали в пресс-службе организации.

— Холдинг «РЖД» восьмой год подряд принимает решение о предоставлении скидки в размере 50 процентов на проезд детей от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа. Специальный тариф позволит семьям с детьми сэкономить средства на организацию летнего отдыха, — говорится в сообщении.

Скидка будет действовать в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, некоторых рейсах «Ласточки», а также в двухэтажных купейных вагонах. Оформить билеты по специальному тарифу для поездок можно уже с 3 марта, отметили в пресс-службе.

Помимо этого, российские военнослужащие теперь могут оформить билеты на поезда дальнего следования в кассах в приоритетном порядке. Данная инициатива была разработана холдингом совместно с Министерством обороны Российской Федерации.