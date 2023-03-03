Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

РЖД предоставят подросткам скидку на поезда дальнего следования

Евгений Жуков
Общество
РЖД предоставят подросткам скидку на поезда дальнего следования
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) предоставит детям в возрасте от 10 до 17 лет скидку в размере 50 процентов на путешествия по России на поездах дальнего следования с 1 июня по 31 августа. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказали в пресс-службе организации.

— Холдинг «РЖД» восьмой год подряд принимает решение о предоставлении скидки в размере 50 процентов на проезд детей от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа. Специальный тариф позволит семьям с детьми сэкономить средства на организацию летнего отдыха, — говорится в сообщении.

Скидка будет действовать в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, некоторых рейсах «Ласточки», а также в двухэтажных купейных вагонах. Оформить билеты по специальному тарифу для поездок можно уже с 3 марта, отметили в пресс-службе.

Помимо этого, российские военнослужащие теперь могут оформить билеты на поезда дальнего следования в кассах в приоритетном порядке. Данная инициатива была разработана холдингом совместно с Министерством обороны Российской Федерации.

Транспорт РЖД Лето Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Все мнения
О проекте