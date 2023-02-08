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РЖД будут обслуживать российских военных в приоритетном порядке

Араз Салехов
Общество
РЖД будут обслуживать российских военных в приоритетном порядке
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российские военные теперь могут оформить билеты на поезда дальнего следования в кассах в приоритетном порядке. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе РЖД.

— Данная услуга реализована в рамках системы управления электронной очередью. При обращении к электронным терминалам, размещенным в кассовых залах крупнейших железнодорожных вокзалов России, военнослужащие могут выбрать в перечне услуг кнопку «Оформление по воинским перевозочным документам». После получения талона они будут вызваны в кассу в приоритетном порядке, — говорится в сообщении.

Мера разработана РЖД совместно с Минобороны. После внедрения такой системы военнослужащие будут тратить не более 5–10 минут при оформлении безденежных билетов, сообщает сайт холдинга.

23 января министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок социальных выплат гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Согласно документу, выплаты будут начисляться каждый месяц со дня назначения мобилизованного на должность и до дня освобождения с нее.

В ноябре 2022 года российские военные, которые прошли реабилитацию после ранений, полученных в зоне спецоперации, отправились вместе с членами своих семей в предновогодний железнодорожный круиз в рамках проекта Минобороны РФ «Своих не бросаем» совместно с ОАО «РЖД». Экскурсионный поезд проследовал по пятидневному маршруту Москва — Великий Новгород — горный парк «Рускеала» — Архангельск — Великий Устюг.

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