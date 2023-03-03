Мелитополь официально стал столицей Запорожской области

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Запорожская область была разделена на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий в пятницу, 3 марта.

Тремя городами областного значения стали Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Они же получили статус городских округов. Кроме того, в регионе были образованы 13 районов, которые также были наделены статусом муниципальных округов.

Согласно документу, границы всех районов, городов Бердянска и Энергодара определяются границами административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года.

Кроме того, в одном из приложений постановления определены новые границы Мелитополя. Так, город расширился до побережья Азовского моря и включил в себя несколько населенных пунктов, передает ТАСС.

С 1 марта в России начали действовать нормы, касающиеся выплат социальных пособий и пенсионного обеспечения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Согласно документу, новые правила действуют в отношении лиц, проживающих на новых территориях РФ.