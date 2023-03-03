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Директор Музея Победы Школьник рассказал о проекте «Главные детские песни»

Евгений Жуков
Город
Директор Музея Победы Школьник рассказал о проекте «Главные детские песни»
Фото: пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив презентовал музыкальный альбом «Главные детские песни 3.0». Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе организации.

— Наш проект «Главные детские песни» — это прежде всего эмоции, настроение, чувства. Мы очень хотим, чтобы их слушали в кругу семьи и дети, и взрослые. Чтобы пели их все вместе. Как мне кажется, нам удалось создать такой детский музыкальный контент, современный и патриотичный, который воспитывает, затрагивает самые глубокие струнки души, — заявил директор учреждения Александр Школьник.

В новый музыкальный альбом вошли 23 песни, которые исполнили самые популярные детские артисты нашей страны — детская студия «Непоседы», Георгий Петросян, Кирилл Томилин и другие.

Александр Школьник также выразил желание, чтобы современное подрастающее поколение воспитывалось на песнях, фильмах, книгах, которые могли бы научить «уважению своей истории, дружбе, сопереживанию».

Музей Победы проведет отборочный тур конкурса «Творчество юных». В мероприятии примут участие дети и подростки от 7 до 18 лет.

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