Ученые из Кембриджа рассказали о пользе активных прогулок

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В день для снижения риска заболеваний достаточно 11 минут умеренной физической активности. Об этом сообщает Science Daily со ссылкой на ученых из Кембриджского университета.

По словам исследователей, прогулки способны снизить риск появления ряда видов рака, инсульта и заболеваний сердца. Внедрение умеренных нагрузок позволит избежать одной из десяти ранних смертей, подчеркивают ученые.

— Умеренная активность не обязательно должна включать в себя то, что мы обычно называем спортом. Иногда достаточно заменить некоторые привычки, — заявила Леандро Гарсия, чьи слова приводит Lenta.ru.

Врач Валерия Румянцева пояснила, можно ли выходить на улицу при повышенной температуре. По ее словам, температура может подняться до 37 градусов даже у здорового человека. В таком случае отказываться от прогулки не стоит.

Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Мария Бочарова ранее рассказала, что существует взаимосвязь между погодными условиями, влажностью воздуха и сезонностью распространения респираторных заболеваний.