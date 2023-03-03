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Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала РФ Российской Народной Республикой

Юлия Курганова
В мире
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала РФ Российской Народной Республикой
Фото: whitehouse

Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Карин Жан-Пьер допустила оговорку о Российской Федерации во время брифинга, который проходил в пятницу, 3 марта.

— Они также обсудят другие международные проблемы, в том числе совместный ответ на вызовы Российской Народной Республики, — сказала официальный представитель администрации американского президента, говоря о предстоящей встрече лидера США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Представитель Белого дома назвала РФ по аналогии с тем, как в английском языке называют Китайскую Народную Республику и Народную Республику Бангладеш, сообщает газета «Известия».

До этого зрители американского канала Fox News с иронией отреагировали на высказывание Карин Жан-Пьер о коммуникативных навыках Джо Байдена. Ранее в ходе одного из брифингов, отвечая на вопрос журналиста об умении американского лидера общаться с окружающими, она сказала, что Байден является «лучшим коммуникатором», который есть в Белом доме.

В свою очередь бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон в беседе с Fox News заявил, что правительство США скрывает правду о состоянии здоровья Байдена, что вызывает определенные опасения. Он отметил, что сокрытие правды вызывает тревогу.

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