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Вся территория Украины превратится в руины, если киевский режим согласится на переговоры с Россией только после поражения ВСУ. Такое мнение высказал обозреватель издания National Interest Майкл Гай.

— Есть только два возможных исхода для Украины. Или под контролем Киева останется большая часть страны, или вся Украина превратится в руины, а ее руководство будет свергнуто, — написал он.

По его словам, все зависит от того, в какой момент украинские власти согласятся пойти на урегулирование конфликта: до или после поражения украинских войск. Первый вариант подразумевает под собой территориальные уступки, второй — полный разгром с вышеописанными последствиями.

По мнению журналиста, продолжение поставок оружия с Запада ВСУ приведет к тому, что Киев еще дольше будет обманываться перед лицом куда более серьезных опасностей, чем те, с которыми уже столкнулся.

Украина окончательно потеряла возможность вернуть потерянные территории, а ее армия терпит неудачи. Об этом заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.