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Чешский генерал Шандор заявил, что российская тактика смертельна для ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Чешский генерал Шандор заявил, что российская тактика смертельна для ВСУ
Фото: president.gov.ua

Украина окончательно потеряла возможность вернуть потерянные территории, а ее армия терпит неудачи. Об этом заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.

— Российская тактика смертельна для ВСУ. Ежедневными артиллерийскими обстрелами, короткими вылазками они держат украинскую армию в напряжении, заставляют беспрестанно вести боевые действия, нести максимальные потери, — сказал он в беседе с изданием Parlamentní listy.

Генерал считает, что поставляемая западными странами техника не покрывает всех нужд украинских войск и приходит с большим опозданием.

— У западных союзников просто нет столько техники и боеприпасов, сколько нужно украинцам. Армии уже достигли пределов своих возможностей, — заявил он.

Шандор заключил, что стратегически ВСУ уже потерпели поражение, а в кулуарах президенту Украины Владимиру Зеленскому ставят военные ультиматумы, передает РИА Новости.

Украинские власти призвали Европейский союз отправлять им 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Об этом сообщило 3 марта издание Financial Times со ссылкой на письмо главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова, которое адресовано коллегам из стран ЕС.

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