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Украинские власти призвали Европейский союз отправлять им 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Об этом сообщило в пятницу, 3 марта, издание Financial Times со ссылкой на письмо главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова, которое адресовано коллегам из стран ЕС.

— Украина призвала Евросоюз отправлять Киеву 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, чтобы восполнить критическую нехватку, которая ограничивает продвижение на поле боя, — говорится в статье.

По словам Резникова, ВСУ используют лишь 20 процентов от того количества снарядов, которое они могли бы применять, если бы у них не было дефицита припасов. Он сообщил, что украинская армия в месяц тратит в среднем 110 тысяч снарядов «натовского» калибра в 155 миллиметров.

— Если бы мы не были ограничены количеством артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать полный боекомплект, это 594 тысячи снарядов в месяц. Для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность составляет 60 процентов от полного боекомплекта, или 356,4 тысячи снарядов в месяц, — цитирует министра обороны Украины РИА Новости.

Бывший советник Центрального разведывательного управления Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning написал, что у США нет других выходов, кроме как продолжать эскалацию конфликта на Украине.