Саперы под прикрытием разведчиков минируют фланги позиций РФ на случай прорыва ДРГ

Фото: Минобороны РФ

Саперы ВДВ под прикрытием разведчиков минируют фланги позиций на случай прорыва диверсионно-разведывательных групп, выходя за линию обороны в сторону противника в Луганскую народную республику. Об этом сообщили российские военные.

— Поступила команда от руководства прикрыть один из флангов линии обороны. Инженерно-саперное отделение выдвинулось на передний край обороны, установили инженерные заграждения в виде осколочных заградительных мин, — рассказал командир отделения с позывным «Борода».

Он отметил, что для этого используют противопехотные мины. По его словам, военнослужащие поставили заграждения на случай прорыва украинских ДРГ.

Противник находится на расстоянии 200 метров от переднего края, сообщил РИА Новости разведчик.

— В данный момент мы организовываем прикрытие саперов, которые устанавливают минно-взрывные заграждения на путях вероятного подхода противника, — сообщил он.

Вооруженные силы РФ ликвидировали шесть украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом 26 февраля сообщили в Министерстве обороны России.