Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Саперы под прикрытием разведчиков минируют фланги позиций РФ на случай прорыва ДРГ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Саперы под прикрытием разведчиков минируют фланги позиций РФ на случай прорыва ДРГ
Фото: Минобороны РФ

Саперы ВДВ под прикрытием разведчиков минируют фланги позиций на случай прорыва диверсионно-разведывательных групп, выходя за линию обороны в сторону противника в Луганскую народную республику. Об этом сообщили российские военные.

— Поступила команда от руководства прикрыть один из флангов линии обороны. Инженерно-саперное отделение выдвинулось на передний край обороны, установили инженерные заграждения в виде осколочных заградительных мин, — рассказал командир отделения с позывным «Борода».

Он отметил, что для этого используют противопехотные мины. По его словам, военнослужащие поставили заграждения на случай прорыва украинских ДРГ.

Противник находится на расстоянии 200 метров от переднего края, сообщил РИА Новости разведчик.

— В данный момент мы организовываем прикрытие саперов, которые устанавливают минно-взрывные заграждения на путях вероятного подхода противника, — сообщил он.

Вооруженные силы РФ ликвидировали шесть украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом 26 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

Украина Саперы ЛНР Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Все мнения
О проекте