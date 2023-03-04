ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 китайских самолетов и 4 кораблей

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Вооруженные силы Тайваня за последние сутки зафиксировали в районе острова четыре корабля и 24 самолета Народно-освободительной армии КНР (НОАК). Об этом сообщило в субботу, 4 марта, Министерство обороны Тайваня.

— По состоянию на 06:00 (01:00 по московскому времени), возле Тайваня были обнаружены 24 самолета и четыре корабля НОАК, — сказано в сообщении.

Отмечается, что ВС Тайваня следят за ситуацией, авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы находятся в состоянии повышенной боевой готовности. С юго-запада в зону опознавания ПВО Тайваня вошли 12 летательных аппаратов китайской армии. Это были военные БПЛА TB-001, BZK-005 и CH-4, истребители J-10, J-11 и J-16, самолет радиоэлектронной разведки Y-8, сообщает ТАСС.

Минобороны Тайваня отследило 29 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая возле острова. Об этом сообщили в военном ведомстве 2 марта.

В январе генерал ВВС США Майк Минихан заявил, что страна может вступить в войну с КНР через два года. По его словам, Китай может установить контроль над Тайванем, воспользовавшись выборами президента в Соединенных Штатах в 2024 году.