Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 китайских самолетов и 4 кораблей

Юлия Курганова
В мире
ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 китайских самолетов и 4 кораблей
Фото: Unsplash

Вооруженные силы Тайваня за последние сутки зафиксировали в районе острова четыре корабля и 24 самолета Народно-освободительной армии КНР (НОАК). Об этом сообщило в субботу, 4 марта, Министерство обороны Тайваня.

— По состоянию на 06:00 (01:00 по московскому времени), возле Тайваня были обнаружены 24 самолета и четыре корабля НОАК, — сказано в сообщении.

Отмечается, что ВС Тайваня следят за ситуацией, авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы находятся в состоянии повышенной боевой готовности. С юго-запада в зону опознавания ПВО Тайваня вошли 12 летательных аппаратов китайской армии. Это были военные БПЛА TB-001, BZK-005 и CH-4, истребители J-10, J-11 и J-16, самолет радиоэлектронной разведки Y-8, сообщает ТАСС.

Минобороны Тайваня отследило 29 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая возле острова. Об этом сообщили в военном ведомстве 2 марта.

В январе генерал ВВС США Майк Минихан заявил, что страна может вступить в войну с КНР через два года. По его словам, Китай может установить контроль над Тайванем, воспользовавшись выборами президента в Соединенных Штатах в 2024 году.

Армия Китай Корабли Минобороны Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Все мнения
О проекте