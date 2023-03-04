Метрополитен-музей не смог объяснить, почему причислил Куинджи к украинцам

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Метрополитен-музей в Нью-Йорке в последнее время часто меняет национальную принадлежность классиков живописи. Недавно учреждение официально назвало Архипа Куинджи украинцем. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает РИА Новости.

В данный момент табличка рядом с картиной «Красный закат» гласит: «Архип Иванович Куинджи, украинец, родился в Мариуполе в 1841, умер в Петербурге в 1910». Также внизу можно рассмотреть подпись о том, что в марте 2022 года якобы «Мариупольский художественный музей имени Куинджи был уничтожен в результате российского авиаудара».

Один из работников центрального бюро информации музея признался, что Куинджи родился в Мариуполе, поэтому на выставке изменили табличку. Корреспондент РИА Новости напомнил ему, что Мариупольский уезд входил в состав Российской империи, а не Украины. В ответ на это работник музея смутился и предложил составить российской стороне официальный запрос по данному вопросу.

Накануне Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Ивана Айвазовского армянским художником.