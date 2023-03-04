Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Метрополитен-музей не смог объяснить, почему причислил Куинджи к украинцам

Никита Худяков
В мире
Метрополитен-музей не смог объяснить, почему причислил Куинджи к украинцам
Фото: Wikipedia / Общественное достояние

Метрополитен-музей в Нью-Йорке в последнее время часто меняет национальную принадлежность классиков живописи. Недавно учреждение официально назвало Архипа Куинджи украинцем. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает РИА Новости.

В данный момент табличка рядом с картиной «Красный закат» гласит: «Архип Иванович Куинджи, украинец, родился в Мариуполе в 1841, умер в Петербурге в 1910». Также внизу можно рассмотреть подпись о том, что в марте 2022 года якобы «Мариупольский художественный музей имени Куинджи был уничтожен в результате российского авиаудара».

Один из работников центрального бюро информации музея признался, что Куинджи родился в Мариуполе, поэтому на выставке изменили табличку. Корреспондент РИА Новости напомнил ему, что Мариупольский уезд входил в состав Российской империи, а не Украины. В ответ на это работник музея смутился и предложил составить российской стороне официальный запрос по данному вопросу.

Накануне Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Ивана Айвазовского армянским художником.

США Музеи Художники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Хватит быть иждивенцами: после зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем будут заканчиваться вооруженные конфликты Европы с Россией предрекли еще в 1888 году

Сергей Конахевич
Сергей Конахевич

Бережно храним историю: район Южное Тушино богат на самые разные необычные объекты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Все мнения
О проекте