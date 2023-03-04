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Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил безопасности на стройке в ЗАО столицы

Полина Долганова
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил безопасности на стройке в ЗАО столицы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Уголовное дело возбудили после обрушения строительных лесов на стройке в жилом комплексе на улице Лобачевского. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 4 марта.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»), — заявила она.

Видео: пресс-служба МЧС России

Инцидент, о котором идет речь, произошел в строящемся жилом комплексе на улице Лобачевского в 3:00 часа ночи 4 марта. Площадь обрушения составила около 300 квадратных метров. На поиск пострадавших выехала кинологическая служба. В ходе проверки собаки не обнаружили признаков людей.

Позже стало известно, что прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств, ход процессуальной проверки и принятие решений по данному факту.

Строительство Смерть Прокуратура Уголовные дела
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