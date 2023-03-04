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РБК: ЕС разрешил «Россельхозбанку» использовать факс и e-mail вместо SWIFT

Никита Худяков
Экономика
РБК: ЕС разрешил «Россельхозбанку» использовать факс и e-mail вместо SWIFT
Фото: shutterstock

Альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями могут использовать те банки, которые не находятся под блокирующими санкциями Евросоюза. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает РБК со ссылкой на разъяснения ЕС.

В них говорится, что факс, электронная почта и бумага могут являться альтернативными каналами для получения платежных поручений. Кроме того, банки, которые не попали под санкции, могут как и прежде проводить транзакции, связанные с неподсанкционной торговлей.

Как отмечает РБК, данные разъяснения могут касаться «Россельхозбанка», отключенного от SWIFT, но не находящегося под санкциями Евросоюза.

Летом 2022 года пилотную версию российского аналога системы SWIFT подготовили к тестированию в отечественных банках. Проект разработан Центром компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров СПбГУ», он способен обрабатывать более 25 тысяч сообщений в секунду на одном узле.

В новом, десятом по счету пакете санкций ЕС в отношении России, оказались «Альфа-банк», «Росбанк» и банк «Тинькофф».

После введения ограничительных мер «Тинькофф» призвал клиентов сохранять спокойствие и не скачивать мобильные программы из неофициальных источников из-за исчезновения приложения из App Store. Пользователи могут по-прежнему переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции.

Банки Евросоюз (ЕС) SWIFT
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