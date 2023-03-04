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В России за сутки выявили 14 049 новых случаев коронавируса

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 14 049 новых случаев коронавируса
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 14 049 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 4 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 39 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1571 человек был госпитализирован в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 11 462 пациента, отмечается на портале.

В России за сутки выявили 14 049 новых случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

Недавно официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич заявил, что организация ожидает информации из России о приемлемых датах инспекций на предприятиях по производству вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, даты, которые ранее уже были согласованы, дважды менялись самими заявителями.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает риски повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».

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