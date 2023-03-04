Андрей Бочкарев: Механизированная тоннелепроходка БКЛ была выполнена рекордными темпами

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Проходческие работы на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, завершившиеся в 2021 году, осуществлялись с рекордной скоростью. Об этом в субботу, 4 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В ходе механизированной проходки тоннелей Большого кольца метро строители установили рекорд скорости ведения подобных работ в отечественном метростроении — при средней скорости движения тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) 15-20 метров в сутки на ряде участков за месяц щитами было пройдено 500 погонных метров, — сказал он.

По словам заммэра, рекордный темп был взят экипажем 10-метрового ТПМК «Лилия», соединившим двухпутный тоннель протяженностью более 2,2 километра станции «Кунцевская» и «Терехово» в 2020 году.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что тоннель между переходной камерой у «Кленового бульвара» и камерой съездов у станции «Каширская» стал одним из последних пройденных на БКЛ, а специалистам удалось своевременно обеспечить ввод новых станций и участков Большой кольцевой линии.

Мэр Москвы Сергей Собянин в минувшую среду, 1 марта, открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».