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«Неловко смотреть»: в Сети сравнили, как Индия принимала Бербок и Лаврова

Никита Худяков
В мире
«Неловко смотреть»: в Сети сравнили, как Индия принимала Бербок и Лаврова
Фото: Unsplash

Пользователи Twitter активно обсуждают различия в том, как в Индии встречали глав МИД Германии и России Анналену Бербок и Сергея Лаврова. По мнению людей, исходя из этих приемов, нельзя сделать вывод, что российская сторона находится в изоляции от остального мира.

«Но ведь нам все время говорят, что Россия изолирована», — написал один из комментаторов.

«Это просто прекрасно», — поделился мнением другой пользователь.

«На это было действительно неловко смотреть!» — заключил третий читатель.

19 февраля немецкие пользователи Twitter прокомментировали высказывание Анналены Бербок, согласно которому Кремлю нужно сделать поворот политики «на 360 градусов». Они обвинили главу МИД ФРГ в глупости и выразили сомнения в ее компетентности.

В минувшую среду, 1 марта, Лавров и глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар подчеркнули обоюдное стремление нарастить координацию государств на международной арене. Министры, как уточняется, договорились и впредь поддерживать нынешнюю динамику политического диалога между обоими государствами.

Сергей Лавров пользователи Сети МИД РФ
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