Лавров и Джайшанкар подчеркнули стремление Индии и России к кооперации

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар подчеркнули обоюдное стремление нарастить координацию государств на международной арене. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе российского МИД.

— Стороны в доверительном ключе обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-индийских отношений, подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства по всем направлениям, — говорится в сообщении.

Министры, как уточняется, договорились и впредь поддерживать нынешнюю динамику политического диалога между обоими государствами.

Недавно Лавров заявил о срыве планов Запада по изоляции Москвы. Как он отметил, несмотря на все усилия, российская сторона смогла укрепить сотрудничество с большинством членов международного сообщества.

26 февраля специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что США пытаются сорвать саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

По словам дипломата, эти действия ведутся в рамках беспрецедентной кампании по политической и экономической изоляции России.