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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до 6 марта

Евгений Жуков

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до 6 марта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в столичном регионе до 11:00 понедельника, 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в субботу, 4 марта.

— Желтый — погода потенциально опасна. Период предупреждения — до 11:00 6 марта. Местами на дорогах гололедица, — говорится в отчете.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что снегопад продлится в столичном регионе до воскресенья, 5 марта. Он также добавил, что позднее циклон уйдет на восток, вследствие чего осадки будут небольшими.

Накануне Госавтоинспекция Москвы обратилась к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Пешеходам порекомендовали использовать яркую одежду и световозвращающие элементы, а также переходить дорогу только в установленных местах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег, гололедица и низкое атмосферное давление ожидают жителей столицы в эти выходные. По его словам, порывы ветра в субботу будут достигать 11 метров в секунду, в воскресенье — 15 метров в секунду.

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