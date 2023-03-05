Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Участники «Сектора Газа» сообщили о создании фильма про Юрия Клинских

Юлия Курганова
Общество
Участники «Сектора Газа» сообщили о создании фильма про Юрия Клинских
Фото: Pixabay

Участники рок-группы «Сектор Газа» рассказали о создании фильма про фронтмена коллектива Юрия «Хоя» Клинских.

— Как многие знают, выходит сериал о группе «Король и Шут». И раз уж внимание панк- и рок-общественности приковано к кинематографической тематике, то и мы рады сообщить, что вместе с режиссером Владимиром Щегольковым начинаем работу над художественным байопиком о жизни Юрия Клинских и группы «Сектор Газа», — сообщили музыканты, передает «Наше Радио».

Уточняется, что съемки картины начнутся в августе этого года, а выход в прокат фильма запланирован на 2024 год.

Актер Сергей Безруков прокомментировал выход нового сериала «Король и Шут», премьера которого состоялась 2 марта. Он позитивно отметил тот факт, что современные создатели и площадки не боятся экспериментировать над проектами. Сам артист помимо своей основной деятельности выступает с рок-группой «Крестный папа».

В России вышел на экраны сериал «Король и Шут». Биографическая картина оригинальным образом рассказывает историю легендарной панк-группы. «Вечерняя Москва» разбиралась, что представляет собой новый сериал, кому он будет интересен и получит ли признание широкой публики.

Знаменитости Кино Музыканты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Хватит быть иждивенцами: после зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем будут заканчиваться вооруженные конфликты Европы с Россией предрекли еще в 1888 году

Сергей Конахевич
Сергей Конахевич

Бережно храним историю: район Южное Тушино богат на самые разные необычные объекты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Все мнения
О проекте