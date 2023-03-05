Участники «Сектора Газа» сообщили о создании фильма про Юрия Клинских

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Участники рок-группы «Сектор Газа» рассказали о создании фильма про фронтмена коллектива Юрия «Хоя» Клинских.

— Как многие знают, выходит сериал о группе «Король и Шут». И раз уж внимание панк- и рок-общественности приковано к кинематографической тематике, то и мы рады сообщить, что вместе с режиссером Владимиром Щегольковым начинаем работу над художественным байопиком о жизни Юрия Клинских и группы «Сектор Газа», — сообщили музыканты, передает «Наше Радио».

Уточняется, что съемки картины начнутся в августе этого года, а выход в прокат фильма запланирован на 2024 год.

Актер Сергей Безруков прокомментировал выход нового сериала «Король и Шут», премьера которого состоялась 2 марта. Он позитивно отметил тот факт, что современные создатели и площадки не боятся экспериментировать над проектами. Сам артист помимо своей основной деятельности выступает с рок-группой «Крестный папа».

В России вышел на экраны сериал «Король и Шут». Биографическая картина оригинальным образом рассказывает историю легендарной панк-группы. «Вечерняя Москва» разбиралась, что представляет собой новый сериал, кому он будет интересен и получит ли признание широкой публики.