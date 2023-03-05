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Две машины столкнулись в Северо-Западном тоннеле

Юлия Курганова
Происшествия
Две машины столкнулись в Северо-Западном тоннеле
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Северо-Западный тоннель Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись в Северо-Западном тоннеле, на проспекте Маршала Жукова. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Движение в сторону области затруднено. Выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

4 марта на Ярославской улице, в районе дома № 8, легковой автомобиль совершил наезд на велосипедиста. На месте происшествия работают профильные специалисты оперативных служб города.

28 февраля еще одно ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло на улице Менжинского. Человек переходил дорогу в неположенном месте. Из-за инцидента движение в сторону Енисейской улицы осуществлялось по двум полосам из трех.

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