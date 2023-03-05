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«Будет настоящий женский день»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве 8 марта

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
«Будет настоящий женский день»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве 8 марта
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

По-январски холодная ночь и резкое потепление до плюс 2 градусов днем ожидается в столице 8 марта. Погода будет переменчивой и необычной в этот день, как характер женщины. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В ночь на 8 марта ожидается морозная погода — до минус 5-10 градусов. Такая температура бывает в начале января, но уже днем потеплеет. Прогнозируется минус 3-плюс 2 градуса. Все будет в этот день необычно, интересно, переменчиво, включая погоду. Будет настоящий женский день — январская ночь и теплый день, — рассказал синоптик.

По его словам, днем 8 марта ожидаются осадки в виде мокрого снега, сообщает ТАСС.

На протяжении следующей недели в Москве ожидаются как морозные, так и относительно теплые дни. Период потепления придется как раз на праздничный день, 8 марта. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, на следующей неделе в городе ожидается неустойчивая погода.

Роман Вильфанд Москва 8 марта Погода
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