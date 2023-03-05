Политик Габбард из США сорвала овации, обвинив Байдена в развязывании ядерной войны

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтолкнул американский народ и весь мир к пропасти ядерной войны. Такое мнение высказала бывшая член палаты представителей Конгресса Тулси Габбард.

— Когда я стою здесь перед вами, я больше не демократка. Потому что я не могла с чистой совестью оставаться в партии, которая контролируется кликой разжигателей войны и возглавляется самой королевой разжигателей войны Хиллари Клинтон и Джо Байденом, — заявила она, сорвав аплодисменты, на ежегодном съезде американских консерваторов.

По ее словам, серьезная угроза заключается в том, что американский лидер подтолкнул свой народ и весь мир к «пропасти ядерной войны, развязав новую холодную войну и рискуя начать третью мировую».

— Эти вещи выходят за рамки простых расхождений во мнениях. Партия, которая управляет Белым домом, натравливает госслужбы безопасности против политических оппонентов и тех из нас, кто осмеливается бросить им вызов, тех, кто говорит правду об их радикальной повестке, — заявила Габбард.

Трансляцию выступления проводил You-Tube-канал Newsmax.

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