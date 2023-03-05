Десантники ВС России поразили из минометов наблюдательный пункт и пехоту противника в ЛНР

Фото: Минобороны РФ

Десантники в зоне специальной операции в Луганской народной республике ликвидировали с помощью минометов наблюдательный пункт и группу пехоты Вооруженных сил Украины.

Журналист РИА Новости стал свидетелем боевой работы батареи, которая применила минометы 2Б11 калибра 120 миллиметров.

— Первой целью был наблюдательный пункт противника. По докладам с наблюдательных пунктов передовых пехоты была выявлена активность противника, цель была поражена, — сообщил командир минометной батареи с позывным «Герань».

Он добавил, что второй целью была группа украинской пехоты, которую удалось остановить. По его словам, сейчас противник располагается на удалении около 400 метров от переднего края позиций российской пехоты.

Командир отметил, что артиллеристы работают точно, эффективно принимая корректировки от наблюдательных пунктов, передает агентство.

Российские военные ликвидировали базу диверсантов-подводников ВСУ в Николаеве. Об этом 3 марта сообщил один из подпольщиков.