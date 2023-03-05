Марочко: Группа украинских дезертиров скрывается от командования под Кременной

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Группа украинских солдат скрывается от командования в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— Южнее Кременной, между Григоровкой и Белогоровкой, выявлено место скопления небольшой группы украинских боевиков, которые не ведут боевых действий, проводят мероприятия по маскировке, а также оборудуют место для проживания, — заявил он.

По словам подполковника в отставке, украинские солдаты ведут себя спокойно и очень обособленно. Из-за этого можно предположить, что они — дезертиры, самовольно оставившие свои боевые позиции и теперь прячущиеся от командования, передает ТАСС.

Недавно бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о поступившем приказе покинуть Артемовск, где, по его словам, он служит оператором беспилотников.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери Артемовска. По словам специалиста, отход из города грозит украинскому военно-политическому руководству существенными репутационными потерями, поскольку город стал определенным символом.