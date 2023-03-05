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Сергей Собянин сообщил о максимальной востребованности новых станций БКЛ метро

Евгений Белоусов
Город
Сергей Собянин сообщил о максимальной востребованности новых станций БКЛ метро
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Большая кольцевая линия Карта всех событий

Новые станции окончательно открывшейся Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена оказались очень востребованными среди пассажиров с первых же часов своей работы. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— С первых часов работы новые станции Большой кольцевой линии оказались максимально востребованы пассажирами, — написал он в личном блоге.

Собянин также поделился фотографиями новых станций, которые были сделаны за первые два дня марта.

Фото: Личный блог Сергея Собянина
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Фото: Личный блог Сергея Собянина
Фото: Личный блог Сергея Собянина
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Фото: Личный блог Сергея Собянина
Фото: Личный блог Сергея Собянина
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Фото: Личный блог Сергея Собянина
Фото: Личный блог Сергея Собянина
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Фото: Личный блог Сергея Собянина
Фото: Личный блог Сергея Собянина
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Фото: Личный блог Сергея Собянина
Фото: Личный блог Сергея Собянина
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Фото: Личный блог Сергея Собянина
Фото: Личный блог Сергея Собянина
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Фото: Личный блог Сергея Собянина
Фото: Личный блог Сергея Собянина
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Фото: Личный блог Сергея Собянина
Фото: Личный блог Сергея Собянина
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Фото: Личный блог Сергея Собянина

Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы. Общая протяженность БКЛ метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за десять лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Сергей Собянин
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