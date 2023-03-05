Сергей Собянин сообщил о максимальной востребованности новых станций БКЛ метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Большая кольцевая линия Карта всех событий

Новые станции окончательно открывшейся Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена оказались очень востребованными среди пассажиров с первых же часов своей работы. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— С первых часов работы новые станции Большой кольцевой линии оказались максимально востребованы пассажирами, — написал он в личном блоге.

Собянин также поделился фотографиями новых станций, которые были сделаны за первые два дня марта.

1/9 Фото: Личный блог Сергея Собянина 2/9 Фото: Личный блог Сергея Собянина 3/9 Фото: Личный блог Сергея Собянина 4/9 Фото: Личный блог Сергея Собянина 5/9 Фото: Личный блог Сергея Собянина 6/9 Фото: Личный блог Сергея Собянина 7/9 Фото: Личный блог Сергея Собянина 8/9 Фото: Личный блог Сергея Собянина 9/9 Фото: Личный блог Сергея Собянина

Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы. Общая протяженность БКЛ метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за десять лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».