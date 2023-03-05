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Мартовские сугробы в столице побили по высоте рекорд прошедшей зимы

Виктория Родимкина

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Погода в Москве
Город
Мартовские сугробы в столице побили по высоте рекорд прошедшей зимы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Высота сугробов в Москве превзошла рекорд прошедшей зимы, сейчас показатель составляет от 41 до 48 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— На ВДНХ высота снежного покрова составляет 41 сантиметр, в Тушине — 48 сантиметров. В подмосковном Волоколамске — 50 сантиметров, в Черустях — 55 сантиметров. Норма для 5 марта составляет 35 сантиметров, — отметил синоптик.

По его словам, рекорд этой зимы по высоте снежного покрова в столице зафиксировали 20 и 25 февраля. Тогда сугробы достигали высоты 38 сантиметров, пишет РИА Новости.

Также Тишковец сообщил, что за минувшие сутки в Москве и Подмосковье выпало до 33 процентов от месячной нормы осадков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что 5 марта столица останется под влиянием циклона, поэтому погода прогнозируется облачной и будет сопровождаться небольшим снегом.

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